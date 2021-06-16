В Кремле не исключили принятия совместных документов по итогам переговоров Путина и Байдена

По итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в зависимости от решения лидеров России и США возможно принятие совместных документов. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На подписание - нет, на принятие не исключаем. Кибербезопасность - нет. Мы сообщим, это будет зависеть от переговоров. Это будет зависеть от решения президентов», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, какие документы могут быть приняты по итогам встречи.

Переговоры президентов России и США состоятся сегодня, 16 июня, на вилле Ла-Гранж в Женеве. Это будет первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Среди заявленных тем значатся двусторонние отношения, борьба с COVID-19 и киберпреступностью, тема дипломатической собственности России в Штатах, региональные конфликты и др.