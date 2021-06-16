Путин вылетел в Женеву на саммит с Байденом

Самолет президент РФ Владимира Путин вылетел в Женеву, где сегодня состоится российско-американский саммит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Как стало известно ранее, Путин должен прилететь в Швейцарию около 13.30 по московскому времени и прибыть на виллу Ла Гранж. На беседу в узком и расширенном составах запланировано около пяти часов. Итоговая пресс-конференция российского лидера, как предполагается, начнется в 19.00.

Это будет первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Среди заявленных тем значатся двусторонние отношения, борьба с COVID-19 и киберпреступностью, вопросы дипломатической собственности России в Штатах, региональные конфликты и др.