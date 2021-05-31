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Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Олеся Степакова
09:19 31.05.2021
Каждый пятый россиянин считает, что на достойное содержание ребенка требуется от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, а по мнению 8% опрошенных на это нужно свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
© Фото: pixabay
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Более 35% граждан РФ полагают, что суммы от 15 до 30 тысяч рублей в месяц достаточно для содержания одного ребенка. По мнению еще 33 процентов респондентов эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследования банка «Открытие».

Каждый пятый респондент считает, что на достойное содержание ребенка требуется от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, а по мнению 8% опрошенных на это необходимо более 100 тысяч рублей ежемесячно. В тоже время 6% граждан уверены, что на содержание одного ребенка в России достаточно всего 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми, направленный на реализацию посланию Федеральному собранию. Так, в соответствии с текстом документа, с 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет устанавливается в размере 100% от среднего заработка.

Более того, неполным семьям, где есть дети от восьми до семнадцати лет, назначаются ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по России это составляет 5,6 тысячи рублей. Эта норма начнет свое действие уже с 1 июля 2021 года.

Помимо этого, российское правительство должно до 17 августа получить доклад об осуществлении выплат в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения, направленные на реализацию Послания президента РФ Федеральному собранию, отдал глава кабмина Михаил Мишустин.

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