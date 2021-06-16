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Посол России рассказал о восстановлении турпотока с Австрией

Анна Касаткина
01:30 16.06.2021
Дмитрий Любинский отметил, что ограничительные меры постепенно ослабляются.
Посол России рассказал о восстановлении турпотока с Австрией
© Фото: pixabay
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Россия и Австрия могут восстановить туристический поток и прямые деловые контакты в близкой перспективе. Об этом сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, в будущее можно смотреть с оптимизмом, так как прививочные кампании в обоих странах набирают темп, а ограничительные меры, в том числе и на поездки, постепенно ослабляются.

«Можно ожидать, что в близкой перспективе удастся восстановить и туристические потоки, и прямые деловые контакты между нашими странами», - написал Любинский на своей странице в Facebook.

С 10 июня Россия возобновила полеты в восемь стран, в числе которых оказалась и Австрия. Авиасообщение осуществляется только со столицей государства Веной.

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