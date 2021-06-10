С сегодняшнего дня, 10 июня, Россия возобновляет полеты в восемь стран, авиасообщение с которыми с прошлого года было прервано из-за пандемии COVID-19.

Так, среди открытых направлений - Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Более того, станут возможны чартерные полеты в Албанию. Рейсы будут совершаться только между столицами и не чаще двух раз в неделю.

Для маршрутов Москва - Люксембург, Москва - Бейрут и Москва - Тирана будет доступен только один рейс. Также увеличится число полетов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.