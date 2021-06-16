Подмосковье вслед за Москвой ввело обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Речь идет о работниках торговли, салонов красоты и предприятий общепита. Эти же требования распространяются на работников транспортной сферы, в том числе такси, на сотрудников ЖКХ, театров и кинотеатров и детских комнат.
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в сфере: торговли, салонов красоты... фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания... транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты», - говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев запретил проведение массовых мероприятий до 15 июля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Власти призвали граждан активно использовать медицинские маски и перчатки в местах общего пользования. Руководству предприятий рекомендовано поощрять привившихся от COVID-19 сотрудников. Информация о пунктах вакцинации будет размещена на платежных терминалах.