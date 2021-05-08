Врачи назвали пять признаков повышенного холестерина

Медики из британской организации British Heart Foundation рассказали о пяти признаках повышенного «плохого» холестерина в крови. Об этом сообщает Express.

По их словам, среди настораживающих явлений, которые могут указывать на такую проблему - болезненные ощущения в грудной клетке, руках или ногах, которые могут быть вызваны блокировкой артерии.

Кроме того, специалисты рекомендует задуматься о своем здоровье при возникновении спутанности сознания, причиной которой может быть дефицит поступающей в мозг крови. Также признаками повышенного холестерина являются ощущение слабости в мышцах, затруднение дыхания и повышенная утомляемость.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего объяснил, почему опасно повышение уровня холестерина в крови а также уточнил какие симптомы указывают на это. По словам специалиста, есть «плохой» и «хороший» холестерин, которые различаются по химическому составу и по-разному действуют на организм.