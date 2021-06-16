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Гаджиев призвал российских футболистов больше атаковать в матче с финнами

Ян Брацкий
11:31 16.06.2021
По мнению эксперта, у россиян есть все шансы на победу, если им удастся вскрыть организованную оборону финской команды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Сегодняшний матч с финнами будет определяющим для сборной России по футболу на чемпионате Европы. Таким мнением со «Звездой» поделился тренер и эксперт Гаджи Гаджиев. Специалист рассчитывает на то, что тренерский штаб сделал правильные выводы из первого матча и на вторую игру команда выйдет с четкими установками.

«Шансы есть всегда. Поэтому играть надо до конца. Мне кажется, что у нас больше шансов сегодня, чем в первой игре. По уровню мастерства соперник ниже бельгийцев. Это не значит, что игра будет простая. Финны очень умело и организовано обороняются, играют в три центральных защитника, поэтому более эффективны будут атаки по флангам. Если мы сумеем и у нас будет серьезное давление, то мы сможем вскрыть оборону соперника, но это будет не просто. Мне кажется, что большую часть времени мячом будем владеть мы. Руки и ноги не надо опускать, ноги под мышку и пошли», - сказал Гаджиев.

В случае проигрыша сегодня, перспективы выхода россиян из группы станут весьма призрачными, считает эксперт. Однако, даже при самых мрачных прогнозах, подопечные Черчесова смогут рассчитывать на попадание в плей-офф.

«Нам тогда надо будет выигрывать у датчан на выезде и при этом надо будет рассчитывать на выход с третьего места. В этом смысле турнир очень складно организован. Шансы на выход из группы сохраняются до последнего. Из шести групп четыре команды выходят с третьего места. Они должны выступить лучше, чем их соперники. Часто значение имеет разница забитых и пропущенных мячей при равенстве очков», - объяснил футбольный тренер.

Российские футболисты уже провели предматчевую тренировку. Во время пресс-конференции наставник российской команды Станислав Черчесов подчеркнул, что игра со сборной Бельгии вполне заслужила критику и заявил, что уже в этом матче сборная должна реабилитироваться перед болельщиками.

Пока Россия занимает последнее место в своей группе - у нас ноль очков. Финляндия на второй строчке с тремя баллами. Принципиальная игра состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.

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