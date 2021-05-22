Названа рыба, которая лучше всего ловится в Подмосковье в мае
Разновидность рыбы в первую очередь зависит от типа ловли.
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В водоемах Московской области чаще всего можно выловить щуку, судака, карася и плотву. Какая именно рыба попадет на крючок, зависит от конкретного вида ловли, рассказал «Звезде» член Подмосковного общества охотников и рыболовов Николай Соколов.
«В последнее время чаще всего ловят на спиннинг, он более спортивный, более интересный. Ловят в основном щуку, судака. Если люди не любят двигаться, хотят просто посидеть, подышать и отдохнуть, увлекаются фидером или поплавочными снастями, то распространена плотва и прудовая рыба - карась», - отметил он.
Ранее врач-диетолог назвала самую полезную для здоровья человека рыбу.