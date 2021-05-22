В стране и мире Названа рыба, которая лучше всего ловится в Подмосковье в мае Анна Касаткина Разновидность рыбы в первую очередь зависит от типа ловли. © Фото: Free-Photos, Pixabay Читайте нас на: В водоемах Московской области чаще всего можно выловить щуку, судака, карася и плотву. Какая именно рыба попадет на крючок, зависит от конкретного вида ловли, рассказал «Звезде» член Подмосковного общества охотников и рыболовов Николай Соколов. «В последнее время чаще всего ловят на спиннинг, он более спортивный, более интересный. Ловят в основном щуку, судака. Если люди не любят двигаться, хотят просто посидеть, подышать и отдохнуть, увлекаются фидером или поплавочными снастями, то распространена плотва и прудовая рыба - карась», - отметил он. Ранее врач-диетолог назвала самую полезную для здоровья человека рыбу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика