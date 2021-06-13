Стала известна причина, по которой датский футболист потерял сознание во время матча
Тренер сборной Дании рассказал, что произошло с игроком сборной Эриксеном во время матча.
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Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд рассказал, что Кристиан Эриксен во время матча Евро-2020 с командой Финляндии перенес остановку сердца.
«Кристиан Эриксен перенес остановку сердца», – сообщил Хьюлманд на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что у футболиста Кристиана Эриксена сначала регистрировался пульс, а потом неожиданно пропал, из-за чего медики начали реанимацию. Об этом рассказал врач датской сборной Мортен Боэсен.