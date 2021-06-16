В Кремле заявили, что Путин учтет позитивные изменения в риторике США

Накануне переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Вашингтоне заявляли о важности диалога с Москвой. Президент России будет учитывать это в ходе встречи со своим американским коллегой в Женеве. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Были посланы четкие сигналы Москве накануне российско-американских переговоров, добавилась риторика в пользу необходимости диалога, что является бесспорным позитивом, и этот позитив конечно же будет учитываться президентом», - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, все же неоднократно были слышны заявления о том, что на РФ следует оказывать давление, что она должна ответить за свои решения.

«Это все, конечно, не облегчает общую атмосферу. Но опять же повторюсь, все-таки намерение говорить есть у обеих сторон - и у президента Путина, и у президента Байдена», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры лидеров России и США состоятся сегодня, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Это будет первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Среди заявленных тем значатся двусторонние отношения, борьба с COVID-19 и киберпреступностью, вопросы дипломатической собственности России в США, региональные конфликты и др.