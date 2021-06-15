«Болезнь никуда не ушла»: Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19

В Москве разрешили вакцинироваться от COVID-19 гражданам без столичной регистрации и без полиса ОМС. Об этом сообщили в Депздраве Москвы. Для того, чтобы сделать прививку, необходимо записаться по телефону в одну из московских поликлиник, где проводят процедуру. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о взрывном росте новых случаев заражения и числа тяжело больных коронавирусом за последние дни. В связи с этим разворачиваются дополнительные койки для лечения пациентов. Так, в больнице имени Филатова открыт коронавирусный стационар. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации. По его словам, для активизации процесса хороши любые меры, но при соблюдении принципа добровольности.

В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Северный Кавказ вновь призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, а власти регионов держать прививочную кампанию под контролем.

«Последние дни число заболевших вновь выросло. В целом, по стране, болезнь никуда не ушла и нет никаких гарантий, что она пройдет в легкой форме. Самый надежный способ защитить себя и своих близких от этой опасной инфекции – это сделать прививку», – заявил он.

Премьер напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина по всей стране сегодня идет бесплатная и добровольная вакцинация.