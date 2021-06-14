Врач рассказала, как не перегреться в жару в собственной квартире

Регулярное проветривание помещения поможет пережить жаркие дни в квартире. Многие из-за пандемии коронавирусной инфекции были переведены на дистанционный вариант работы, поэтому проводят много времени в закрытых помещениях.

«Проветривать помещение. Вентилятор включить. Пить побольше жидкости», - сообщила врач-терапевт Наталья Уклеина в беседе с «360».

Врач советует правильно подбирать одежду и не использовать лед. Прикладывая его к голове можно серьезно переохладиться, отмечает она. Особую осторожность следует проявлять пожилым и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В жаркие дни им лучше не выходить на улицу.