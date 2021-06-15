Врачи предупредили об изменении симптомов коронавируса

Главные симптомы коронавирусной инфекции изменились. Теперь чаще встречаются головные боли и боль в горле вместо лихорадки и кашля. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на британских медиков.

По словам профессора генетической эпидемиологии Лондонского Королевского колледжа Тима Спектора, который наблюдал за признаками заражения COVID-19 протяжении всей пандемии, сейчас течение болезни напоминает простуду. Сначала у заразившихся коронавирусом начинает болеть голова, затем появляются боль в горле и насморк. Лихорадка и кашель теперь встречаются не так часто, отметил эксперт.

По словам профессора, изменение в течении болезни было зафиксировано в прошлом месяце. Пока медики не знают ответа на вопрос, почему это произошло. Согласно одной из теорий, развитие новых типичных симптомов может быть связано с распространением индийского варианта коронавируса.

Другими признаками инфицирования также являются одышка, усталость, диарея, рвота или потеря вкуса или обоняния, добавили специалисты.

При этом более «легкое» течение болезни может быть гораздо опаснее с точки зрения влияния на эпидемиологическую ситуацию в целом, полагают медики, потому что инфицированные люди связывают своей недомогание с сезонной простудой и продолжают контактировать с окружающими, заражая их.