В Роспотребнадзоре назвали основных переносчиков COVID-19

Основным переносчиком коронавируса в России является молодежь. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она напомнила, что симптомы заражения COVID-19 напоминают ОРВИ, из-за чего молодые люди относится к проявлениям недуга легкомысленно, принимая опасную инфекцию за обычную простуду.

«Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем, является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения», - приводит РИА Новости слова Пшеничной.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что медленные темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции могут привести к активизации роста случаев возникновения измененных штаммов COVID-19.