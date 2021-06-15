Директор автозаправки задержан после пожара в Новосибирске

Директор новосибирской АЗС, где днем ранее произошел крупный пожар, в результате которого пострадали десятки человек, задержан. Об этом сообщил заместитель прокурора по Новосибирской области Павел Смагоринский.

«Был задержан директор общества, хозяин АЗС», - приводит ТАСС его слова.

Инцидент произошел днем в понедельник, 14 июня, на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, был разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость.

Пожар тушили несколько часов, для его ликвидации были привлечены десятки сотрудников МЧС. В ходе ЧП пострадали 35 человек.