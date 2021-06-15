Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске

В больнице Новосибирска остаются 17 пострадавших при пожаре на городской АЗС, при этом семь из них - в реанимации с ожоговым шоком. Об рассказал главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Еще 10 человек, по словам медика, находятся в профильном ожоговом отделении.

«Сочетанных травм нет, только ожоговые. Два ребенка - 10 и 12 лет. У них площадь поражения небольшая», - приводит РИА Новости слова врача.

Юданов также сообщил, что угрозы для жизни пострадавших нет. Их состояние оценивается как стабильное.

Как уточнил главврач лечебного учреждения, у самого тяжелого пациента обожжено около 40% тела. Двое госпитализированных пожарных остаются в состоянии средней тяжести. Все остальные пострадавшие - проходят амбулаторное лечение.

Инцидент произошел днем в понедельник, 14 июня, на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, был разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость. Пожар тушили несколько часов, для его ликвидации были привлечены десятки сотрудников МЧС.