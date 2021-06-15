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Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Ян Брацкий
08:49 15.06.2021
Выходной день был перенесен на понедельник, 14 июля, из-за празднования Дня России в субботу.
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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В России началась короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня из-за празднования Дня России. Торжества выпали на выходной день, соответственно он был перенесен на понедельник, 14 июля, напоминает РБК.

Таким образом, на этой неделе россияне будут работать со вторника по пятницу.

Ранее синоптики рассказали, что на текущей неделе в Москву придет аномальная жара. Отмечается, что 14 и 15 июня июньское солнце будет прогревать воздух до +24...+29 градусов, ночью температура составит +14...+17.

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