Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

В России началась короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня из-за празднования Дня России. Торжества выпали на выходной день, соответственно он был перенесен на понедельник, 14 июля, напоминает РБК.

Таким образом, на этой неделе россияне будут работать со вторника по пятницу.

Ранее синоптики рассказали, что на текущей неделе в Москву придет аномальная жара. Отмечается, что 14 и 15 июня июньское солнце будет прогревать воздух до +24...+29 градусов, ночью температура составит +14...+17.