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Москвичам пообещали 30-градусную жару

Анна Касаткина
05:50 14.06.2021
Потепление в средней полосе России связано с субтропическим влиянием азорского антициклона.
Москвичам пообещали 30-градусную жару
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Летняя жара придет в Москву на предстоящей неделе. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале недели - 14 и 15 июня - июньское солнце будет прогревать воздух до +24...+29 градусов, ночью температура составит +14...+17. В среду, 16 июня, ожидаются «освежающие» грозовые дожди и шквалистый ветер, температура днем будет +19...+24, уточнил Тишковец.

«Однако вторая половина предстоящей недели будет превосходной - на языке авиационных метеорологов погода будет стоять "миллион на миллион".... Если в четверг под утро в Москве +9…+14, днем +21…+26, то в последующие сутки показания термометров будут только прибавлять и к следующим выходным в темное время суток ожидается +13…+18, а в разгар дня +26...+31, что на пять градусов выше, чем должно быть в это время года», - пояснил метеоролог на своей странице в Instagram.

Тишковец отметил, что потепление в средней полосе России связано с субтропическим влиянием азорского антициклона.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в июле.

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