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Предотвратить торпедную атаку: объединенные силы ТОФ дали отпор подлодкам «противника»

Максим Низкодубов
07:33 15.06.2021
В учениях принимают участие экипажи 20 крейсеров и фрегатов, подводные лодки и самолеты дальней авиации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Тихом океане проходят самые масштабные за последние несколько лет учения тихоокеанского флота. Морская авиация, надводный флот и подводные лодки отрабатывают совместные боевые задачи.

Надводная группировка насчитывает 20 кораблей, среди которых такие известные крейсеры и фрегаты, как герой «Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корвет «Громкий» и фрегат «Маршал Шапошников». В эти дни идут тренировки по противодействию подводным атакам со стороны условного противника.

По легенде учений, в нескольких километрах от группировки российских кораблей расположились субмарины условного противника. У военнослужащих не более часа на их обнаружение, передачу информации в штаб и уничтожение неприятеля.

В учениях принимают участие и экипажи самолетов дальней авиации МиГ-31БМ и Ту-142М3. Пилотам предстояло преодолеть более пяти тысяч километров от Петропавловска-Камчатского до места проведения учений, выполнить задачу и вернуться на аэродром базирования.

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