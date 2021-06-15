Охрана судов и выслеживание подлодок: как проходят масштабные учения ТОФ в центральной части Тихого океана

В центральной части Тихого океана продолжаются учения Тихоокеанского флота для отработки вопросов управления разнородной группировкой сил на удалении от пунктов базирования. В частности, корабельные расчеты и авиация выполняют противолодочные задачи.

Силы оперативного соединения в составе тактических групп охраняют корабли и суда обеспечения, отрабатывают задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника. С этой целью комплексно используются подкильные гидроакустические станции надводных кораблей, буксируемые гидроакустические станции и опускаемые гидроакустические станции вертолетов. Палубные вертолеты Ка-27 работают с большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», фрегатов «Маршал Шапошников», корветов «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

В ходе практических действий надводные корабли взаимодействуют с дальней противолодочной авиацией. Так, три дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ морской авиации ТОФ, взлетевшие с аэродрома Елизово на Камчатке, совершили перелет дальностью около 5 тысяч километров в район проведения учений и, выполнив задачи по предназначению, вернулись на аэродром базирования. Время нахождения самолетов в воздухе составило 12 часов. В ближней зоне противолодочные самолеты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ.

Как сообщили в Минобороны России, действия российской корабельной группировки вызывают большой интерес со стороны иностранных флотов.

Оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне проходит в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. В учении задействовано более 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота.