Число пострадавших при мощном пожаре на АЗС в Новосибирке выросло до 35 человек

В экстренных службах назвали число пострадавших в ходе сильного пожара на АЗС в Новосибирске. По последним данным, в ходе ЧП пострадали 35 человек.

В МЧС РФ уточнили, что 20 человек были госпитализированы. Из них 10 находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Инцидент произошел днем в понедельник, 14 июня, на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость. Пожар тушили несколько часов, для его ликвидации были привлечены десятки сотрудников МЧС. На данный момент пожар ликвидирован.