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За езду на шипованной резине летом могут начать штрафовать

Ян Брацкий
06:53 15.06.2021
Авторы инициативы напомнили, что поездки по чистому асфальту на шипованной резине приводят к разрушению дорожного покрытия.
За езду на шипованной резине летом могут начать штрафовать
© Фото: pixabay.com
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Езда на шипованных шинах летом может обойтись российским автолюбителям в две тысячи рублей. С инициативой введения нового штрафа к ГИБДД обратились представители ассоциации «Росасфальт». Эта организация объединяет производителей асфальтобетонных смесей и дорожников. Предложение предстоит обсудить депутатам Госдумы РФ, а также Минтрансу и МВД.

Помимо штрафа, «Росасфальт» предлагает ограничить скорость таких автомобилей до 60 километров в час в городе и 80 километров за его пределами. В случае одобрения инициативы, владельцы шипованных покрышек будут вынуждены размещать под лобовым и задним стеклом опознавательный знак «Ш», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения.

При этом регионам рекомендуют установить четкий период времени, когда можно будет использовать зимнюю резину. Свою инициативу в «Росасфальте» объяснили тем, что езда на шипованных покрышках летом приводит к активному разрушению асфальтового покрытия.

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