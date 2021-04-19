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Летние или зимние: зачем в России планируют ввести штрафы за покрышки не по сезону

Виктория Ивашечкина
Алексей Алексеев
19:33 19.04.2021
На данный момент многие автомобилисты ездят на изношенной резине круглый год.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pixabay
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Последние данные по прогнозу погоды немало озадачили водителей Москвы, многие из которых уже успели отстоять в очередях и поменять зимнюю резину на летнюю.

Тем временем, стало известно, что за езду на покрышках не по сезону планируют штрафовать. Соответствующие поправки в правила дорожного движения подготовили в МВД. Правда, там пояснили, законопроект пока находится в стадии разработки.

Автомобилистов призывают не затягивать с сезонной сменой шин. Не поменял к 1 июня или 1 декабря - штраф. За лето - зимой, а за зиму летом - пока не наказывают, но дискуссии и споры о новом правиле не утихают.

В московских шиномонтажах уже вовсю идет сезон «автомобильной» весны. Чтобы «переобуться» очередь на несколько дней вперед

Но не все водители спешат сменить зимние шины на «лето» - многие приезжают на изношенной резине или круглый год ездят на одних колесах.

Не все так однозначно для водителей большегрузов. Дальнобойщикам часто приходиться выезжать из региона, где уже давно сухой асфальт и ехать туда, куда весна еще даже не заглядывала. Возить с собой сменный комплект - не вариант. На один тягач с прицепом нужно в разы больше покрышек, чем на легковушку.

В техрегламенте Таможенного союза о безопасности транспорта уже давно закреплен запрет на летнюю резину зимой, и наоборот. Для применения правил этот документ должен быть утвержден постановлением правительства. Проект поправок разработан еще в прошлом году, но пока дорабатывается.

Инициаторы поправок ссылаются на опыт Финляндии – там вот уже несколько лет с 1 декабря - только шипованные покрышки. На других зимой в страну даже не пустят. Финны не топят ледяную корку на асфальте, не используют реагенты, покрывают дорогу гранитом. Но сравнивать Россию с Северной Европой неуместно – возмущаются противники штрафов.

За что могут оштрафовать сейчас? «Переобувать» нужно все колеса, а не только одну ось. Также запрещено использовать разные модели и размеры.

При этом есть требования и к самим шинам. Глубина протектора зимних - минимум 4мм, летних – 1, 6. Когда появятся штрафы за несезонные колеса и появятся ли - еще не решено, но уже сейчас ясно одно - при введении новых правил придется учитывать и климатические особенности каждого региона.

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