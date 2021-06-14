В стране и мире Коронавирус Гинцбург предупредил об опасности замедления темпов вакцинации от COVID-19 Ян Брацкий Неравномерная вакцинация населения может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами. © Фото: Carol Smiljan, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Медленные темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции могут привести к активизации роста случаев возникновения измененных штаммов COVID-19. С таким заявлением выступил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Вакцинироваться нужно быстро, и лучше - всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть - нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», - заявил ученый в беседе с ТАСС. Ранее заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов сообщил президенту России Владимиру Путину о вероятности появления «московского» штамма коронавируса. При этом специалист не уточнил, чем столичная разновидность может отличаться от других версий вируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика