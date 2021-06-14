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Гинцбург предупредил об опасности замедления темпов вакцинации от COVID-19

Ян Брацкий
08:02 14.06.2021
Неравномерная вакцинация населения может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами.
Гинцбург предупредил об опасности замедления темпов вакцинации от COVID-19
© Фото: Carol Smiljan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Медленные темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции могут привести к активизации роста случаев возникновения измененных штаммов COVID-19. С таким заявлением выступил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцинироваться нужно быстро, и лучше - всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть - нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», - заявил ученый в беседе с ТАСС.

Ранее заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов сообщил президенту России Владимиру Путину о вероятности появления «московского» штамма коронавируса. При этом специалист не уточнил, чем столичная разновидность может отличаться от других версий вируса.

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