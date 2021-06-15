Байден объяснил скандальное высказывание о Путине

Американский лидер Джо Байден прокомментировал свое резкое высказывание о личности президента РФ Владимира Путина, которое вызвало широкий резонанс.

Об этом политика спросили журналисты в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Байден на сразу объяснил свое высказывание и несколько раз прерывался, начиная мысль заново.

«Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать. Когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно», - отметил Байден.

Он подчеркнул, что данная ситуация не имеет большого значения в преддверии встречи с Путиным 16 июня в Женеве.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что не был обеспокоен скандальным интервью американского коллеги Джо Байдена с некорректными высказываниями в свой адрес. По словам российского лидера, он слышал десятки обвинений в свой адрес и данная ситуация не является исключительной.