Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден объяснил скандальное высказывание о Путине

Виктория Ивашечкина
04:59 15.06.2021
По словам президента США, данная ситуация не имеет большого значения в преддверии встречи с российским главой.
Байден объяснил скандальное высказывание о Путине
© Фото: Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Американский лидер Джо Байден прокомментировал свое резкое высказывание о личности президента РФ Владимира Путина, которое вызвало широкий резонанс.

Об этом политика спросили журналисты в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Байден на сразу объяснил свое высказывание и несколько раз прерывался, начиная мысль заново.

«Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать. Когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно», - отметил Байден. 

Он подчеркнул, что данная ситуация не имеет большого значения в преддверии встречи с Путиным 16 июня в Женеве.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что не был обеспокоен скандальным интервью американского коллеги Джо Байдена с некорректными высказываниями в свой адрес. По словам российского лидера, он слышал десятки обвинений в свой адрес и данная ситуация не является исключительной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Охрана судов и выслеживание подлодок: как проходят масштабные учения ТОФ в центральной части Тихого океана
03:50 В стране и мире
В МИД РФ допустили возвращение послов России и США в дипмиссии после встречи Путина и Байдена
03:22 В стране и мире
Новые поправки: в Госдуме предложили ужесточить закон «Об оружии»
00:00 Армия
Видео
Цаликов осмотрел инженерно-производственный комплекс с синхротроном «Зеленоград»
01:46 В стране и мире
В Роспотребнадзоре объяснили, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19
Популярное
Мясников назвал способы защитить себя во время третьей волны COVID-19
Эксперт перечислил профессии с самыми большими в стране пенсиями
Путин в ходе интервью NBC попросил журналиста не «затыкать ему рот»
Видео
Путин назвал «мачизмом» жесткую риторику из США в свой адрес
Видео
«ДТП» с участием скейтера и лошади в Санкт-Петербурге попало на видео
Названы пять признаков надвигающейся деменции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.