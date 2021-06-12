Путин заявил, что спокойно воспринял скандальное интервью Байдена

Глава РФ Владимир Путин заявил, что не был обеспокоен скандальным интервью американского коллеги Джо Байдена с некорректными высказываниями в свой адрес. Об этом президент России сообщил в беседе с NBC, отрывок которой телеканал опубликовал 12 июня.

Российский лидер отметил, что слышал десятки обвинений в свой адрес и данная ситуация не является исключительной. Он также обозначил, что единственно важным для него сейчас и всегда остается действие в интересах народа своей страны и государства.

«Различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», - указал Путин.

Ранее обвинения президента США в сторону Владимира Путина, высказанные в рамках его интервью каналу АВС вызвали серьезный общественный резонанс. Озвученные им провокационные слова сразу же окрестили беспочвенными, и заподозрили политика в сумасшествии.