Вирусолог назвал возможный срок спада летней волны COVID-19

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, когда новая волна коронавируса пойдет на спад и в чем причина роста заболеваемости.

Медик напомнил, что в прошлом году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Вирусолог считает, что произошло смещение волн заболеваемости.

«Смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось», – пояснил Чепурнов в интервью для радио Sputnik.

Вирусолог спрогнозировал, что снижения числа заболевших можно ожидать в течение месяца.

«Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время», – сказал Александр Чепурнов.

Ранее Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что мониторинг штаммов COVID-19, созданный в РФ, выявил циркуляцию на территории страны множества собственных измененных вариантов инфекции.