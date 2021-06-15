Глава NASA рассказал о планах следить за космическим сотрудничеством России и Китая

Вашингтон должен пристально следить за планами России и Китая в космосе, чтобы не допустить отставания от конкурентов. Об этом на конференции GLEX-2021 заявил глава NASA Билл Нельсон.

Он отметил, что в среду, 16 июня, Москва и Пекин могут озвучить на конференции свои планы о сотрудничестве в космосе.

«Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы не сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты», - сказал Нельсон.

Ранее Роскосмос и Китайское национальное космическое управления направили партнерам приглашения в проект Международной лунной станции. Обратную связать планируется получить в ходе конференции GLEX, которая проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.