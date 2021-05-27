Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РФ и Китай пригласили партнеров в проект лунной станции

Алексей Курильченко
03:01 27.05.2021
Роскосмос совместно с Китаем направили партнерам приглашения принять участие в проекте научной лунной станции.
РФ и Китай пригласили партнеров в проект лунной станции
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление направили партнерам приглашения в проект Международной лунной станции. Реакцию на данные приглашения ведомства ожидают получить в ходе Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге.

«Нами были направлены приглашения к сотрудничеству в рамках МНЛС ряду наших уважаемых партнеров, включая, например, Европейское космическое агентство», - сообщил ТАСС замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Ранее сообщалось, что в качестве модуля для высадки человека на Луну будет использована российская посадочная межпланетная станция «Луна-28». Миссия «Луна-28» должна последовать к естественному спутнику Земли после запуска аппаратов под номерами 25, 26 и 27. Старт «Луны-25» намечен уже на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:19 В стране и мире
Байден призвал прекратить «эпидемию вооруженного насилия» в США
00:57 Спорт
Испанский «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и впервые стал чемпионом Лиги Европы
00:28 В стране и мире
В РКН рассказали об ограничительных мерах в отношении западных IT-компаний
23:00 В стране и мире
Видео
Всплеск огня и дымовая шапка: кадры уничтожения бомб ВОВ пиротехниками МЧС РФ
21:12 Армия
Видео
Путин заявил, что принятые меры помогли предприятиям ОПК сохранить устойчивую работу в период пандемии
Популярное
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.