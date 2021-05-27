РФ и Китай пригласили партнеров в проект лунной станции

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление направили партнерам приглашения в проект Международной лунной станции. Реакцию на данные приглашения ведомства ожидают получить в ходе Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге.

«Нами были направлены приглашения к сотрудничеству в рамках МНЛС ряду наших уважаемых партнеров, включая, например, Европейское космическое агентство», - сообщил ТАСС замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Ранее сообщалось, что в качестве модуля для высадки человека на Луну будет использована российская посадочная межпланетная станция «Луна-28». Миссия «Луна-28» должна последовать к естественному спутнику Земли после запуска аппаратов под номерами 25, 26 и 27. Старт «Луны-25» намечен уже на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный.