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Ивица Олич назначен главным тренером ЦСКА

Ян Брацкий
13:03 23.03.2021
На этом посту он сменил Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон в понедельник.
Ивица Олич назначен главным тренером ЦСКА
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Хорватский специалист Ивица Олич назначен главным тренером футбольного клуба ЦСКА. О подписании контракта сообщается на официальном сайте клуба.

В релизе отмечается, что Олич приступит к работе уже сегодня, 23 марта. После знакомства с игроками он проведет первую тренировку.

Хорват хорошо известен в российских футбольных кругах. С 2003 по 2006 год Олич защищал цвета красно-синих, сыграв за ЦСКА 116 матчей и отметившись 44 голами. В составе армейцев Олич выиграл три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.

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