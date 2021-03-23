Ивица Олич назначен главным тренером ЦСКА

Хорватский специалист Ивица Олич назначен главным тренером футбольного клуба ЦСКА. О подписании контракта сообщается на официальном сайте клуба.

В релизе отмечается, что Олич приступит к работе уже сегодня, 23 марта. После знакомства с игроками он проведет первую тренировку.

Хорват хорошо известен в российских футбольных кругах. С 2003 по 2006 год Олич защищал цвета красно-синих, сыграв за ЦСКА 116 матчей и отметившись 44 голами. В составе армейцев Олич выиграл три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.