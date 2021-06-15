ЦПВС: боевики готовят инсценировку «химической атаки» в провинции Идлиб

В российском Центре по примирению враждующий сторон в САР заявили о подготовке террористами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*(террористическая группировка, запрещена в РФ) провокаций с использованием химического оружия на территории провинции Идлиб.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* (террористическая группировка, запрещена в РФ) провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ», – сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации «Белые каски» на грузовике доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором, заявил контр-адмирал.

«По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», – уточнил Кулить.

Ранее стало известно, что один военнослужащий погиб и двое получили ранения при атаке диверсионной группы на правительственные силы САР в провинции Идлиб. Ответным огнем уничтожено до 70 боевиков. По словам замруководителя российского ЦПВС, нападение произошла в районе населенного пункта Руайха.

* - террористическая группировка, запрещенная в РФ.