Отразили атаку в Идлибе: сирийские военные уничтожили 70 боевиков ответным огнем

Один военнослужащий погиб и двое получили ранения при атаке диверсионной группы на правительственные силы САР в провинции Идлиб. Ответным огнем уничтожено до 70 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, нападение произошла в районе населенного пункта Руайха.

«В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения. Ответным огнем правительственных войск уничтожено до 70 боевиков», - сообщил Кулить.

Помимо этого, в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов со стороны террористов группировки «Джабахат Ан-Нусра»*. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, уточнил Кулить.