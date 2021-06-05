Отразили атаку в Идлибе: сирийские военные уничтожили 70 боевиков ответным огнем
Один военнослужащий погиб и двое получили ранения при атаке диверсионной группы на правительственные силы САР в провинции Идлиб. Ответным огнем уничтожено до 70 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, нападение произошла в районе населенного пункта Руайха.
«В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения. Ответным огнем правительственных войск уничтожено до 70 боевиков», - сообщил Кулить.
Помимо этого, в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов со стороны террористов группировки «Джабахат Ан-Нусра»*. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, уточнил Кулить.