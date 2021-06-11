В ЦПВС сообщили о переброске сил террористов к населенным пунктам в Сирии

Незаконные вооруженные формирования проводят переброску своих сил в район населенных пунктов Саан и Мадждалия в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, осуществляется переброска как пехотинцев, так и бронетехники.

«По данным средств объективного контроля, незаконные вооруженные формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населенных пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб», - говорится в сообщении.

Также контр-адмирал отметил, что на юге Идлиба террористы резко увеличили число обстрелов по позициям сирийских вооруженных сил на направлениях Руайха, Джубас и Серакаб. По данным ЦПВС, в зоне зафиксировано 38 обстрелов с позиций террористов.