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В МИД РФ оценили ожидания от саммита России и США

Виктория Ивашечкина
02:14 15.06.2021
По словам замглавы ведомства, если не создать базу для дальнейшего развития отношений между странами, то «прорывы никогда не настанут, что непозволительно».
В МИД РФ оценили ожидания от саммита России и США
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ожидать масштабных и далекоидущих прорывов от предстоящего саммита РФ и США было бы наивно.

«Я допускаю, что одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации договоренностей, которые на саммите будут достигнуты. Это было бы важным сигналом, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое», - подчеркнул Рябков в интервью газете «Известия». 

По мнению Рябкова, если не создать базу для дальнейшего движения, то «эти прорывы никогда не настанут, что тоже непозволительно».

«Я надеюсь, саммит станет точкой отсчета. Мы американцам свои предложения передали, они продолжают внутренний процесс анализа. Сколько он у них еще займет, предсказать сложно», - сказал Сергей Рябков.

По его словам, в основе предлагаемого уравнения безопасности российская сторона наблюдает неразрывную взаимосвязь стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений.

Напомним, в среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве состоится саммит американского лидера и президента РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «достойным соперником», умным и жестким политиком.

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