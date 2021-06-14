Байден назвал Путина «достойным соперником»

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «достойным соперником», умным и жестким политиком.

Кроме того, американский политик ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, продолжает ли он считать Путина убийцей.

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник», - заявил американский президент.

В среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве состоится саммит американского лидера и президента РФ.

Ранее Джо Байден согласился с оценкой президента России Владимира Путина, что отношения между РФ и США находятся на низкой точке