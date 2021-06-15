Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель
Цены растут на ожидании высокого спроса на топливо, при этом трейдеры ждут статистику по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю.
© Фото: Daniel Radicevic, imagebroker.com, Globallookpress
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста во вторник. Так, стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднялась выше 74 долларов за баррель. Это произошло впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
Цены растут на ожидании высокого спроса на топливо, при этом трейдеры ждут статистику по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до шести миллионов баррелей в сутки. Новак в ходе заседания ОПЕК+ также отметил признаки восстановления мировой экономики.