Проценко заявил, что инкубационный период коронавируса сократился

Инкубационный период COVID-19 сократился до 4-5 дней. Такое наблюдение озвучил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в беседе с RT.

«Укоротился период инкубационный, сейчас 4-5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», - рассказал медик в интервью.

Врач также высказал мнение о необходимости массовой вакцинации. Проценко подчеркнул, что это является единственным выходом из ситуации с пандемией, однако вопрос с регулированием подобных мероприятий остается открытым.

Ранее врач рассказал, что в настоящее время наблюдается появление новых мутаций COVID-19, что вызывает дополнительные сложности при лечении. За полтора года вирус сильно «изменил свое лицо», отметил Проценко.