Юрист рассказал, кто имеет право на двойную и повышенную пенсию

Действующее законодательство предусматривает три вида пенсий: страховую, накопительную и по государственному обеспечению. Однако существует категория граждан, которые могут получать две пенсии одновременно. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал адвокат Денис Спицын.

Двойная пенсия положена:

Гражданам, получившим инвалидность из-за военной травмы. В том числе, к этой категории относятся ликвидаторы техногенных катастроф и члены их семей, а также граждане, получившие травмы вследствие подобных аварий.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Членам семей погибших военнослужащих, которые погибли при прохождении военной службы в армии или из-за военной травмы.

Родственникам погибших космонавтов.

Летчикам-испытателям, космонавтам, военнослужащим отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа.

Пенсионерам, имеющим почетное звание «Житель блокадного Ленинграда».

Служащим федеральных госструктур при наличии стажа не менее пятнадцати лет.

По словам юриста, остальные категории россиян претендующих сразу на несколько видов пенсий, могут оформить наибольшую выплату через Пенсионный фонд РФ.

Ранее сенатор Совета Федерации Елена Бибикова рассказала, кто имеет право на получение двух пенсий.