В Госдуму внесли законопроект о мерах в ответ на действия недружественных государств

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о мерах противодействия недружественными действиями США и других иностранных государств. Согласно документу российским банкам запрещено предоставлять данные о клиентах и операциях недружественным странам.

«(Документ – Прим.ред.) разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну», – говорится в пояснительной записке.

Таким образом, кредитным организациям запрещается направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные ими сведения о клиентах и их операциях. Кроме случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ.

Помимо этого, законопроект предполагает оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России российскими кредитными организациями, которые получили запрос от иностранных властей, а также о фактах получения таких запросов.

Ранее правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся две страны - США и Чехия. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, указывается, что Чехия может нанимать в свои диппредставительсва не более 19 россиян, а США не имеют права на это вовсе.