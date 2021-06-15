Врач перечислила продукты-убийцы ровного загара

Существуют продукты, которые приводят к неравномерному синтезу клеток кожи, вырабатывающих меланин, и возникновению пигментных пятен на дерме. Продукты, которые «убивают» загар, назвала врач Татьяна Шаповаленко в эфире канала «Россия 1».

Среди них - соевые продукты и еда, в которой содержится большое количество витамина С. Также, по словам медика, желающим получить ровный загар не следует употреблять сладкую газировку: в ней содержится фенилаланин.

«Это очень неприятное вещество, которое способствует неравномерному синтезу всех клеток, в том числе и меланоцитов, поэтому склонность к употреблению газированных напитков действительно способствует тому, что на лице будут появляться пигментные пятна», - заявила Шаповаленко.

Кроме того, препятствуют получению красивого загара полуфабрикаты, потому что в них присутствуют химические красители и консерванты. Врач также предупредила о вреде для кожи консервов. Специалист подчеркнула, что летом следует избегать употребления фастфуда и питаться только натуральными продуктами.

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