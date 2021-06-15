В МИД РФ рассказали, где было закреплено обещание НАТО не расширяться на Восток

Североатлантический альянс обманул международное сообщество. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат отреагировала на вопрос журналиста NBC Кима Симмонса Владимиру Путину. Тот спросил у президента России, где зафиксированы обещания НАТО не расширять военный блок на Восток. Захарова написала, что соответствующие заявления в 1990-х годах делали бывший глава МИД Германии Ганс-Дитрих Геншер, бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер и другие представители организации.

«Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали джентльменские соглашения, джентльмены? В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты - без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения друг друга», - заявила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что за прошедшее время произошло уже две волны расширения альянса. Это, по словам представителя МИД, усугубляет сложную обстановку.

Напомним, что с 28 июня по 10 июля НАТО планирует провести на территории Украины учения. В Минобороны России отмечали, что Москва будет внимательно следить за маневрами.