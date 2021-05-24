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Врач рассказала, как больное горло может привести к летальному исходу

Светлана Головина
16:45 24.05.2021
Специалист объяснила, почему хронический тонзиллит оказывает негативное влияние на сердце, суставы, почки и щитовидную железу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
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Отоларинголог Ольга Мальченко рассказала «Звезде», что хронический тонзиллит - воспалении миндалин - может оказывать негативные последствия на весь организм.

«При хроническом тонзиллите изменяется структура, анатомия миндалин и в них могут жить бактерии. Бактерии вырабатывают токсины, которые разрушают органы-мишени: сердце, суставы, почки и щитовидную железу. Также токсины способны запустить аутоиммунные процессы», - сказала врач.

Чтобы установить возможный риск развития подобных осложнений рекомендуется пройти обследование - сдать мазок и анализы крови на токсины.  Мальченко акцентировала, что горло зачастую может не беспокоить.  

«Если риск развития по этим показателям высокий, то их (миндалины, прим. ред) удаляют, несмотря на то, что они могли вообще никогда не воспаляться», - отметила специалист.

Отоларинголог добавила, что миндалины участвуют в иммунной реакции организма, но в основном у маленьких детей. С возрастом данная функция утрачивается организмом.

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