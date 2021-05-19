Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

Лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе - в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января», - рассказали в Кремле.

Напомним, в ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российская сторона направила в регион миротворцев для соблюдения режима прекращения огня.

Одиннадцатого января Путин сообщил, что по итогам трехсторонних переговоров с Алиевым и Пашиняном было подписано совместное заявление о развитии региона.