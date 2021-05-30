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NASA опубликовало новый снимок центра Млечного Пути

Алексей Курильченко
01:00 30.05.2021
Агентство NASA опубликовало новый снимок центра Млечного пути, собранный из 370 изображений.
NASA опубликовало новый снимок центра Млечного Пути
© Фото: X-ray NASA CXC UMass Q.D. Wang; Radio NRF SARAO MeerKAT)
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Космическое агентство NASA опубликовало новый снимок центра Млечного пути, собранный из 370 изображений звезд и черных дыр, которые собирались в течение 20 лет. Фотографии получены космическим телескопом «Чандра» и радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке.

«На этом изображении мы можем увидеть энергетическую экосистему центра нашей галактики. В нем находится множество останков сверхновых, черных дыр и нейтронных звезд. Каждая точка на снимке является мощным источником энергии», - рассказал изданию The Guardian астроном Дэниел Уэнг из университета Массачусетса.

Центр галактики, по словам ученого, находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Уэнг отметил, что он работал над снимком в течение года, находясь дома во время карантина.

Ранее группа ученых обнаружила галактику с самой древней спиральной структурой. Подчеркивается, что галактике было присвоено название BRI 1335-0417. Ее возраст, по оценкам ученых, составляет 12,4 млрд лет.

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