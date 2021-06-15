Госдума повысила возраст приобретения охотничьего оружия. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении во вторник, 15 июня. Ранее получить лицензию можно было в 18 лет.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года», - сказано в поправке.

Отмечается, что новое правило не будет распространяться на военнослужащих, профессиональных охотников и спортсменов.

Законодательство меняется по поручению Владимира Путина после трагедии в казанской гимназии. Сегодня же меры по предотвращению нападений учащихся на школы обсуждали на заседании Национального антитеррористического комитета с участием руководства Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи.