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Ученикам гимназии №175 в Казани вручили медали за храбрость

Виктория Ивашечкина
21:03 01.06.2021
В церемонии награждения принял участие глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ученикам гимназии №175 в Казани вручили медали за храбрость
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
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Учащихся гимназии в Казани, где в мае произошла стрельба, наградили ведомственными медалями СК РФ. Церемония награждения состоялась под руководством главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по видеосвязи.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК, руководители подразделений центрального аппарата ведомства.

На сайте ведомства сообщается, что ученица 7-го класса гимназии №175 получила медаль «Доблесть и отвага», а девять учащихся были награждены ведомственной медалью «За высокую гражданственность». 

«В этой трагедии проявились лучшие качества юных героев, которые не поддались панике и стали оказывать помощь окружающим», - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, Бастрыкин обратился к учащимся и родителям детей, пострадавших в Казани. Глава СК высказал слова поддержки и предложил проявить свою гражданскую позицию, чтобы помочь следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Напомним, в мае в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Жертвами стали девять человек, в том числе семеро детей, более 20 пострадали, у многих переломы и пулевые ранения. Некоторые получили травмы, выпрыгивая из окон.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Стрелком оказался 19-летний юноша, в прошлом воспитанник гимназии.

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