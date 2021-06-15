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Политолог оценил роль интервью Путина американскому каналу NBC

Светлана Иванова
16:25 15.06.2021
Российский президент прекрасно понимает правила современной политической игры, обращаясь к западной прессе для решения необходимых задач, полагает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Западные СМИ сегодня являются четвертой властью, которая неподконтрольна политикам. Эти средства массовой информации подчиняются напрямую владельцам - элитам, которые поддерживают либерализм и стремятся установить эту идеологию во всем мире. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал политолог Александр Рар. Эксперт подчеркнул, что неугодные элитам политики подвергаются атаке со стороны СМИ, что и продемонстрировало президентство экс-главы США Дональда Трампа.

«В мире сложная ситуация складывается тем, что на Западе появилась очень сильная четвертая власть - это средства массовой информации. В Германии, так же как во Франции, в Америке средств массовой информации фактически никем не контролируются. Они являются государством в государстве, они подчиняются фактически своим хозяевам, или крупные бизнесмены - людям, которые связаны руками и ногами с трансатлантическими кругами. Они исповедуют ту же самую идеологию, те же самые либеральные ценности и считают, что нужно именно эти идеи Запада, либеральные ценности насаждать во всем мире. Четвертая власть, то есть пресса, действительно способна воевать и добивать даже собственных политиков, президентов, канцлеров, если нужно», - указал политолог.

Он добавил, что современные политики должны считаться с западными СМИ, используя их как инструмент, когда это необходимо. В этом смысле интервью российского президента Владимира Путина NBC - это знак того, что Москва прекрасно понимает правила современной политической игры, отметил Рар.

«Россия на это уже настраивается и понимает, что с прессой надо по-другому общаться, по-другому говорить. Если нужно, конфликтовать, но где нужно, обращаться через прессу, использовать этот инструмент для доведения своей точки зрения до широкого спектра американской общественности, то, что сделал Путин в своем интервью американской телекомпании», - пояснил специалист.

Он также выразил мнение, что, хотя западная пресса и негативно настроена к России, американский президент Джо Байден заинтересован в том, чтобы найти точки опоры и конструктивного сотрудничества с Россией. Владимир Путин, в свою очередь, использовал интервью NBC для того, чтобы донести свою позицию до обычных американцев, и теперь попытается сделать то же самое и в ходе диалога с лидером США.

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