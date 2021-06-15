Собянин заявил о взрывном росте числа заболевших COVID-19 в Москве
По словам мэра, подъем заболеваемости в городе сейчас выше, чем был в апреле и мае прошлого года.
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В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших COVID-19. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.
«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID-19 - около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы», - сказал градоначальник во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова.
По словам мэра, подъем заболеваемости в городе сейчас больше, чем был в апреле и мае прошлого года, и уже почти достиг декабрьского пика.
При этом Собянин выразил уверенность в победе над COVID-19.