Собянин заявил о взрывном росте числа заболевших COVID-19 в Москве

В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших COVID-19. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID-19 - около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы», - сказал градоначальник во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова.

По словам мэра, подъем заболеваемости в городе сейчас больше, чем был в апреле и мае прошлого года, и уже почти достиг декабрьского пика.

При этом Собянин выразил уверенность в победе над COVID-19.