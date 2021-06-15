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Участники «Сплава Памяти» из инженерного соединения ЮВО прибыли в Волгоград

Андрей Аркадьев
16:01 15.06.2021
Акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Участники «Сплава Памяти» из инженерного соединения ЮВО прибыли в Волгоград
© Фото: Минобороны России
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Подразделения инженерных войск Южного округа, выполняющие переход по рекам «Сплав Памяти», прибыли на конечную точку своего пути -  город-герой Волгоград.

Ранее сообщалось, что сплав совершается на двух паромах, на одном из них находится экспозиция инженерной техники, на другом проживают военнослужащие.

В путь военные инженеры ЮВО отправились 1 июня из города Каменск-Шахтинский Ростовской области. За это время они преодолели около 600 километров.

«Сплав Памяти» завершится в Волгоградском водохранилище, где встретятся военные инженеры Западного, Центрального и Южного округов встретятся. Военнослужащие проведут реконструкцию переправы советских войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы.

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