Участники «Сплава Памяти» из инженерного соединения ЮВО прибыли в Волгоград

Подразделения инженерных войск Южного округа, выполняющие переход по рекам «Сплав Памяти», прибыли на конечную точку своего пути - город-герой Волгоград.

Ранее сообщалось, что сплав совершается на двух паромах, на одном из них находится экспозиция инженерной техники, на другом проживают военнослужащие.

В путь военные инженеры ЮВО отправились 1 июня из города Каменск-Шахтинский Ростовской области. За это время они преодолели около 600 километров.

«Сплав Памяти» завершится в Волгоградском водохранилище, где встретятся военные инженеры Западного, Центрального и Южного округов встретятся. Военнослужащие проведут реконструкцию переправы советских войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы.